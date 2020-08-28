شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يعود لقائمة الإنتاج الحربى أمام طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثالثة والنصف عصر غداً السبت المقبل على استاد السلام والأهلى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم ثم يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة ، ومن المقرر أن يعود أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للإنتاج لقائمة مباراة طلائع الجيش بعد غيابه عن مباراة بيراميدز بسبب الاجهاد.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وكان مختار مختار قد استبعد أحمد شديد قناوى من قائمة مواجهة بيراميدز بسبب الإجهاد الذى تعرض له اللاعب بالفترة الأخيرة، وخوفاً من تعرضه للإصابة وخسارته فى مباريات أكثر، وعقد مختار مختار جلسة مع أحمد شديد قناوى أكد له عزمه استبعاده من مباراة بيراميدز بسبب الإجهاد الذى يعانى منه وحتى لا يسقط فريسة للإصابات ويخسره الفريق فى مباريات أكثر وهو أحد العناصر التى لاغنى عنها فى تشكيلة الفريق ومنحه راحة من التدريبات حتى يستعيد عافيته فى ظل موسم استثنائى للإنتاج الذى لم يقم بفترة إعداد كاملة بعد اصابات كورونا التى ضربت صفوفه بعد معسكر شرم الشيخ.

Advertisements

وكانت هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها أحمد شديد قناوى من قائمة الإنتاج الحربى منذ 4 سنوات، حيث يشارك اللاعب بصفة أساسية.

وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 121 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.