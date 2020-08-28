شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الجولة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة بيراميدز، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، غداً السبت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، حيث يسعى أبناء الجنوب لمواصلة نتائجهم الإيجابية منذ عودة النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، حيث فاز أسوان على المقاولون وتعادل مع إنبى ليحصد 4 نقاط مهمة أبعدت الفريق عن دوامة الهبوط في قاع الجدول.

من جانبه،عبر مسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان، عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه مع إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال مسعد عوض في تصريحات تلفزيونية: اجتهدنا منذ عودة النشاط وربنا عوضنا في مباراة المقاولون وانبي، ونقطة احسن من مافيش، المنافسة صعبة جدا واستطعنا تحقيق نتائج طيبة رغم الغيابات.

أضاف: أحب أن أشكر مجدي عبد العاطي على جهوده معنا خلال الفترة الماضية، وهو ما أستكمله أحمد كشري، ويشرفني التشبيه بتقليد الحارس الألماني نوير وأتمنى أن أصل لهذا المستوى.

ويحتل أسوان المركزالثانى عشر في جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.