مرتضى منصور : وافقنا على استكمال الدوري لنفوز على الأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق وافق على استكمال دوري الموت والرعب من أجل مواجهة الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحقق هدفه بالانتصار وتأكيد التفوق الأبيض.

وقال في تصريحات نقلتها قناة الزمالك :" نعتبر مسابقة الدوري بمثابة استعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا،

لأن الدوري انتهى من الدور الأول".وأضاف رئيس النادي قائلا : " احنا مش زعلانين علشان مش عندنا إبراهيم نور الدين ولكن عندنا محمد معروف الذي لم يحتسب ركلتي جزاء في مباراة المقاولون".

انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المدافعين عن وليد سليمان لاعب

فريق الأهلي بسبب إصابته لمحمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في مباراة القمة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلتها قناة الزمالك :" الناس اللي دافعت عن وليد سليمان ومنهم عبد الشافي نفسه ، وليد حرم الزمالك من مجهود لاعبه في وقت كان الزمالك يحتاج عبد الشافي فيه".وكان ظهير أيسر الزمالك خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الترقوة وتأكد غيابه لمدة شهرين تقريبا .