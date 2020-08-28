شاهد.. احتفالات لاعبي المقاولون بعد الفوز على الزمالك

لاعبو المقاولون يحتفلون
احتفل لاعبو المقاولون العرب داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بهم بعد الفوز على الزمالك وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على التواجد مع اللاعبين والاحتفال معهم.
ونجح فريق المقاولون العرب فيالفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.
سجل هدفا المقاولون العرب لويس هينستروزا في الدقيقة
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 40 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة في المركز الثالث.
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