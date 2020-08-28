رياضة | عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على موافقة نادي خيتافي، من أجل التعاقد مع هوجو دورو على سبيل الإعارة، وذلك بداية من الموسم المقبل.

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وكان نادي ريال مدريد قد حصر الميركاتو الصيفي على بيع بعض اللاعبين من أجل الاستفادة المادية بسبب الازمه الاقتصاديه التي ضربت الملكي مؤخرا جراء تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الشاب إلى فريق ريال مدريد كاستيا بقيادة راؤول غونزاليس في الموسم الجديد.

ويمتد عقد اللاعب مع ريال مدريد لمدة موسم واحد، مع وجود بند أحقية الشراء مستقبلا بعد إنتهاء الإعارة.