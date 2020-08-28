رياضة | فلافيو: إذا كان عُرض بيراميدز عليا كنت سأرفض

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فلافيو: إذا كان عُرض بيراميدز عليا كنت سأرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ترك النادي الأهلي خلال فترة تألقه حال تلقيه عرض من نادي بيراميدز بمقابل مادي كبير.

وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو مكان رمضان صبحي ولو بيراميدز عرض عليا الإنتقال له كنت سأرفض".

أما بشأن العمل بأكاديمية الأهلي في انجولا، علق: "لم يتحدث الأهلي للعمل في اكاديمياته في أنجولا وربما قد تم التحدث مع جيلبرتو وليس أنا".