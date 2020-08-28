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رياضة | آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه حدثت تطورات مفاجئة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الإسباني عقب قرار رحيله عن الفريق الكتالونى في الصيف الحالي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل الإنضمام إلى في الموسم المقبل.

وأكدت وسائل الإعلام أن مانشستر سيتي رصد مبلغ 300 مليون يورو من أجل صرفها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العديد من الأندية تتسابق من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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