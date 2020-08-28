رياضة | آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات أزمة ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن أزمة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي من إدارة نادي برشبونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو.

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وقالت تقارير صحفية اسبانية أن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي قرر الرحيل هذا الصيف رغم أنه لم يصل الى اي اتفاق مع السيتي حتى الان حيث أنه لا يريد ان يخرج بشكل سيء وتم نصحه بأن يعمل الفحوصات مع بقية اللاعبين في الموعد المُحدد والتدريب بشكل طبيعي.

وأضافت التقارير أن محيط ميسي لا يريد تعقيد الموقف أكثر لهذا نصحوه بالإلتحاق بالفحوصات التي سيجريها النادي نهاية الأسبوع‌ استعدادا للموسم الجديد رغم رغبته فى الرحيل هذا الصيف.

واختتمت التقارير بأن قرار ميسي حازم لأنه لا يؤمن ابدًا بمشروع برشلونة القادم تحت قيادة جوزيب ماريا بارتوميو والمدرب رونالد كومان.