رياضة | عاجل.. اكتشاف أول حالة كورونا فى صفوف الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. اكتشاف أول حالة كورونا فى صفوف الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية تسجيل نادي الرجاء البيضاوي اول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة وذالك قبل مواجهة نادي الزمالك فى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقالت صحيفة بطولة المغربية أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل قليل داخل فريق الرجاء الرياضي و يتعلق الأمر بالاعب الشاب عبد الإله مدكور.

ومن المقرر أن يواجه نادي الرجاء البيضاوي المغربي نظيره نادي الزمالك الشهر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

يذكر أن نادي الزمالك قد تعرض لهزيمة أمام نظيره نادي المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.