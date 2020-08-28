شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يخضعون لتحليل الدم قبل السفر إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لتحليل الدم للكشف عن وباء كورونا، اليوم الجمعة، وذك قبل سفر الفريق إلى الغردقة استعداداً لمواجهة الجونة فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل، حيث يخوض لاعبو المقاولون تدريبات خفيفة اليوم بمقر النادى بالجبل الأخضر.

في سياق متصل، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

وقال عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابعَ، "الفريق اضطر لخوض مباراة الزمالك فى القاهرة، والسفر ليسافر بعدها إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى، فكيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر؟!.

Advertisements

وأضاف فتحى، لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضى على الفريق حتى فى الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.

وتابع عضو مجلس المقاولون، لا نعترض على تلاحم المباريات ونعلم ضيق الوقت، ولكن نطلب فقط تنظيم المباريات حتى لا يصاب اللاعبون بالإجهاد، أو يكونوا عرضة للإصابات بسبب عدم وجود فرصة لجلسات استشفاء.