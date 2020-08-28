شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة بيتزا للاعبى المقاولون بعد الفوز على الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو المقاولون العرب داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بهم بعد الفوز على الزمالك، وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على التواجد مع اللاعبين والاحتفال معهم، ونجح فريق المقاولون العرب في الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتفل اللاعبون بتناول البيتزا داخل غرفة خلع الملابس، وسجل هدفا المقاولون العرب لويس هينستروزا في الدقيقة 13 ومحمد عصام في الدقيقة 92 فيما سجل للزمالك الوحيد أشرف بن شرقي في الدقيقة 73، وشهد اللقاء طرد فادي نجاح ومحمد عصام من المقاولون.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 40 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الزمالك عند 42 نقطة في المركز الثالث.

من جانبه، تحدث محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي، وأكد محمد عصام في تصريحات تليفزيونية : "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ويمتلك إمكانيات عالية ونتمنى نتألقه مع الأهلي في مشواره المقبل"، وأتم: "طاهر محمد طاهر هينسي جماهير الأهلي رمضان صبحي"

Advertisements

كما تحدث محمد عصام، عن هدفه في الزمالك والذي حقق الفوز لفريق ذئاب الجبل، مؤكدا : "فوزنا علي منافسنا الزمالك على المركز الثاني هام للغاية واحتفالي بالاهداف متعود عليه".

وتابع: "الونش قصد ضربي وايذائي وتشاجرت مع اثنين من لاعبي الزمالك بعد تعديهم علي زملائي".

من ناحية أخرى اعتذر فادي نجاح مدافع المقاولون العرب لزملائه بعد طرده في مباراة الزمالك والتي فاز خلالها فريقه بهدفين لهدف، قال:"اعتذر للاعبي المقاولون لأن طردي تسبب في زيادة الضغوط عليهم طوال أحداث المباراة"، وذلك حيث تعرض للطرد فى الشوط الأول ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.



سيف الجزيري



عماد النحاس ومحمد عادل



عماد النحاس



فادى نجاح