شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إحنا مش زعلانين.. واستكملنا الدورى لنفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن فريقه وافق على استكمال مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم بعد فترة التوقف الطويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل مواجهة الأهلى فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشددًا على أنه حقق هدفه بالانتصار وتأكيد التفوق الأبيض، وجاء ذلك عقب هزيمة أبناء ميت عقبة من المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات نقلتها قناة الزمالك: "نعتبر مسابقة الدورى بمثابة استعداد لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لأن الدورى انتهى من الدور الأول"، مضيفًا: "احنا مش زعلانين علشان مش عندنا إبراهيم نور الدين ولكن عندنا محمد معروف الذى لم يحتسب ركلتى جزاء فى مباراة المقاولون".

ووجه رئيس الزمالك، انتقادًا للمدافعين عن وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، بسبب إصابته لمحمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، فى مباراة القمة -على حد قوله- قائلاً: "الناس التى دافعت عن وليد سليمان ومنهم عبد الشافى نفسه، وليد حرم الزمالك من مجهود لاعبه فى وقت كان الزمالك يحتاج عبد الشافى فيه".

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وكان محمد عبد الشافى خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الترقوة، خلال كرة مشتركة بينه وبين وليد سليمان، خلال مباراة القمة 120 فى الدورى الممتاز، ليتأكد غيابه لمدة شهرين تقريبًا عن القلعة البيضاء.

واحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وبهذا تظل المنافسة شرسة على مقعد المركز الثانى بين أندية الزمالك وبيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بالتساوى مع الزمالك حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، وكذلك المقاولون العرب، وذلك لحصد بطاقة المشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.