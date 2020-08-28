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الدوري المصري.. المقاولون العرب يلحق الخسارة الرابعة بنادي الزمالك
الجمعة 28 أغسطس 2020
تلقى نادي الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري، بسقوطه 1/2 أمام المقاولون العرب، مساء الخميس، في الجولة الـ22 من المسابقة.
وافتتح الكولومبي لويس هينستروزا التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، مستغلا كرة من سيف الدين الجزيري.
وطرد حكم المباراة فادي نجاح من المقاولون العرب في الدقيقة 36، بعد تدخل على أشرف بنشرقي.
وأدرك أشرف بنشرقي التعادل للزمالك في الدقيقة 73.
في حين سجل محمد عصام هدف الفوز للمقاولون العرب في الدقيقة 92.
ورفع الفوز رصيد المقاولون عند 40 نقطة في المركز الرابع، في حين جمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 42 نقطة، في المركز الثاني مع بيراميدز.
وفي مباراة ثانية تغلب الإسماعيلي 3/0 على طنطا.
وسجل أهداف الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي (هدفين)، وعمر الوحش، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، في حين ظل طنطا في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة.
ويلعب الزمالك مع إنبي في الجولة المقبلة، في حين يلعب الأهلي مع المصري.
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