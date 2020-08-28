شكرا لقرائتكم خبر عن «اللي معاه ربنا يمشي على المياه».. مدافع المقاولون يتحدث عن الفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فادي نجاح، مدافع فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، على انتصار فريقه على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
ونال نجاح البطاقة الحمراء مع الدقيقة 36 من عمر مباراة الزمالك والمقاولون.
وقال مدافع الذئاب خلال تصريحات تليفزيونية: »لم أكن قلقاً على الفريق بعد حصولي على البطاقة الحمراء، إللي معاه ربنا يمشي على المايه».
وأكمل فادي نجاح:»قلت حسبي الله ونعم الوكيل وكنت واثقاً في حماس زملائي وبالفعل طردي تسبب في زيادة الدوافع لديهم في الخروج بنتيجة إيجابية«.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر «اللي معاه ربنا يمشي على المياه».. مدافع المقاولون يتحدث عن الفوز على الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.