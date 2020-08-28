شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«اللي معاه ربنا يمشي على المياه».. مدافع المقاولون يتحدث عن الفوز ‏على الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فادي نجاح، مدافع فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، على انتصار فريقه على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

ونال نجاح البطاقة الحمراء مع الدقيقة 36 من عمر مباراة الزمالك والمقاولون.

وقال مدافع الذئاب خلال تصريحات تليفزيونية: »لم أكن قلقاً على الفريق بعد حصولي على البطاقة الحمراء، إللي معاه ربنا يمشي على المايه».

وأكمل فادي نجاح:»قلت حسبي الله ونعم الوكيل وكنت واثقاً في حماس زملائي وبالفعل طردي تسبب في زيادة الدوافع لديهم في الخروج بنتيجة إيجابية«.