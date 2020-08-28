شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن خسارة الزمالك أمام المقاولون: «معندناش إبراهيم ‏نور الدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على خسارة فريق الكرة بالنادي على يد المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز.

وقال مرتضى في تصريحات نقلتها قناة الزمالك عبر طارق يحيي مقدم الاستوديو التحليلي:«وافقت على استكمال الدوري من أجل الفوز على الأهلي فقط وهذا ما حققناه بالفعل».

وواصل:«مش زعلانين من الخسارة، علشان معندناش إبراهيم نور الدين، عندنا محمد معروف اللي ماحسبش ركتين جزاء للزمالك».

وكان ابراهيم نور الدين قد أدار مباراة الأهلي والجونة التي حسمها الفريق الأحمر الأربعاء الماضي، في الوقت الذي أدار خلاله معروف مباراة الأمس بين الزمالك والمقاولون.