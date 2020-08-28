شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو: لو بيراميدز عرض عليا الإنتقال له كنت سأرفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ترك النادي الأهلي خلال فترة تألقه حال تلقيه عرض من نادي بيراميدز بمقابل مادي كبير.

وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «لو مكان رمضان صبحي ولو بيراميدز عرض عليا الإنتقال له كنت سأرفض».

أما بشأن العمل بأكاديمية الأهلي في انجولا، علق: «لم يتحدث الأهلي للعمل في اكاديمياته في أنجولا وربما قد تم التحدث مع جيلبرتو وليس أنا».

وتحدث فلافيو عن صفقة الزمالك الجناح الانجولي بابل مؤكدا أنه إضافة كبيرة للزمالك حال إنضمامه إليه.

أشاف فلافيو إلى مواطنه الأخير جيرالدو، مطالبا جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو، نافيا في لوقت نفسه أن يكون

له دور في ترشيحه للنادي.

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