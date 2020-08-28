مهاجم المقاولين: طاهر محمد طاهر هينسي جماهير الأهلي رمضان صبحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، وصاحب هدف الفوز القاتل على الزمالك عن انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.
وأكد محمد عصام في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «طاهر محمد طاهر لاعب كبير ويمتلك إمكانيات عالية ونتمنى نتألقه مع الأهلي في مشواره المقبل، وهينسي جماهير الأهلي رمضان صبحي».
وتحدث محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن هدفه في الزمالك والذي حقق الفوز لفريق ذئاب الجبل.
وتاابع: «الونش قصد ضربي وايذائي وتشاجرت مع اثنين من لاعبي الزمالك بعد تعديهم علي زملائي».
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