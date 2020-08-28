شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم..على الزمالك الحفاظ على المركز الثاني والدوري راح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علق أحمد عبد الحليم نجم ومدرب الزمالك السابق على هزيمة الابيض من المقاولون العرب قائلا لو مفيش تنظيم مهما كنت "هتغلط" مفيش مبرر غير انه مفيش تركيز.

وأضاف نجم ومدرب الزمالك السابق فى الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة الزمالك

اللاعبين مازالوا فى نشوه الفوز على الأهلى لذالك حدث التقصير اليوم، ومن الصعب على كارتيرون تغير اى لاعب شارك فى مباراة الاهلى ويجب مكافئاتهم .

واستكمل لابد ان ينافس الزمالك على المركز الثاني وأصبح ضروري على الزمالك الحفاظ على المركز الثاني بعدما أصبح المركز الأول واللقب بعيد عن الأبيض لانه سوف يؤهلنا الى بطولة إفريقيا الموسم القادم والدوري راح بسبب ضاع نقاط كثيرة مع فرق وأندية غير منافسة خارج دائرة المنافسة

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وأكد أن الزمالك يمتلك فريق كبير ولديه امكاينات للفوز بجميع البطولات

وأرجع أحمد عبد الحليم نجم ومدرب الزمالك السابق، سبب هزيمة الزمالك أمام المققاولون العرب فى الجولة 22 من الدورى العام إلى سوء التنظيم وتغيرات المدرب باتريس كارتيرون مضيفا أن لاعبي الزمالك مازال يعيشون فى فرحة مباراة الاهلى ،وان نشوة الفوز الزائدة فى القمة السبب إلا ان هناك تقصير فى المباراة علاوة على التغيرات غير جيدة ولم تضف على المباراة.

وواصل عبد الحليم الزمالك فقد التركيز ولا بد من التركيز طوال المباراة ولاعبى الأبيض إمكانياتهم اكبر من ذلك ، مضيفا عدم وجود التركيز ونشوة الفوز على الاهلى.

وتابع احمد قائلا أنه يوجد حل بالاستعانة بالبدلاء منذ بداية المباراة ، مضيفا دوافع الزمالك فى البطولة الافريقية غير الدوري المحلى مؤكدا أنه لا بد من تغير طريقة لعب الابيض فى المسابقة المحلية ، متسائلا عن اختلاف طريقة هجوم الفريق واسلوبه فى المسابقات المختلفة.