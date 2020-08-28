شكرا لقرائتكم الشناوي: طرد لاعب المقاولون مستحق.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن فادي نجاح لاعب المقاولون استحق الطرد في مباراة فريقه ضد الزمالك والتي كسبها الذئاب بهدفين لهدف.

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: "لعبة نجاح مع أشرف بن شرقي فيها فرصة محققة ولاعب الزمالك مواجه للمرمى والطرد أصبح وجوبي ولا يستطيع الحكم الهروب منه.

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شدد على أن كرة محمود الونش لاعب الزمالك مع محمد عصام لاعب المقاولون في الاشتراك الهوائي بها تهور من الونش ويستحق انذار .

أضاف أن لمس محمد مجلي لاعب المقاولون للكرة كان في كتفه ولا يوجد بها مخالفة ، مضيفا ان الفار يخرج العدالة في صورة رائعة .