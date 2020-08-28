فاروق جعفر : من الصعب عقاب لاعبين فازوا على الاهلى وهذه أفضل الأجيال منذ 20 سنة

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جدة - عمرو شويل يري فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك السابق، أنه من الصعب عقاب لاعبين فازوا على الاهلى
فى القمة رقم 120 بثلاثية، مشددا على أنه يجب صرف مكافات لهم.
وأضاف نجم ومدرب الزمالك السابق فى الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة الزمالك
قائلا أن الزمالك فى مباراة اليوم مفيش فيه نجم واحد كان فى حالته، وأن التحضير و الإهتمام بمباراة المقاولون لم تكن مثل مباراة الأهلي.
وأكد أنه كان لا بد من تغير وفنى وتغير فى التشكيل لتجهيز جمع اللاعبين تحضيرا للبطولة الإفريقية مؤكدا أنه يوجد عدم تنسق بين لاعبى الزمالك والمقاولون العرب أجبر الأبيض على عشوائية الأداء
وقال فاروق أن البطل هو من يستمر فى الاداء والزمالك فاز على الاهلى بالاداء قبل النتيجة لوجود عدة دوافع وعلينا اغلاق صفحة المقاولون العرب وهذه افضل الاجيال فى الزمالك من 20 سنة بالنتائج
قال فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن مباراة المقاولون العرب تعتبر درس قاسي للاعبى الزمالك ، مضيفا ، أن استبدال فرجانى ساسي أثر على أداء الأبيض حيث فقد الفرق التنظيم فى الملعب ، ونفس الحال بالنسبة ليوسف أوباما المحاور الاساسية لتنظيم اللعب.
وواصل جعفر التحضير والاهتمام ليس بنفس مستوى الاهلى بالاضافة الى المجهود الكبير المبذول فى مباراة القمة رقم 120 ، مضفا أن الإرهاق أمام الاهلى بالإضافة إلى رد الفعلن علاوة على أن الزمالك لم يملك اى حلول ، والأطراف سبب هزيمة الزمالك علاوة على التوتر فى الأداء
وتابع فاروق عشوائية الاداء فى المقاولون العرب كانت سبب هزيمة الابيض لان الفريق يلعب الكرة بعشوائية ودون تنظيم وان الذئاب فوزا من خلال هجمتين فقط
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