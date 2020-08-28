شكرا لقرائتكم فاروق جعفر : من الصعب عقاب لاعبين فازوا على الاهلى وهذه أفضل الأجيال منذ 20 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك السابق، أنه من الصعب عقاب لاعبين فازوا على الاهلى

فى القمة رقم 120 بثلاثية، مشددا على أنه يجب صرف مكافات لهم.

وأضاف نجم ومدرب الزمالك السابق فى الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة الزمالك

قائلا أن الزمالك فى مباراة اليوم مفيش فيه نجم واحد كان فى حالته، وأن التحضير و الإهتمام بمباراة المقاولون لم تكن مثل مباراة الأهلي.

وأكد أنه كان لا بد من تغير وفنى وتغير فى التشكيل لتجهيز جمع اللاعبين تحضيرا للبطولة الإفريقية مؤكدا أنه يوجد عدم تنسق بين لاعبى الزمالك والمقاولون العرب أجبر الأبيض على عشوائية الأداء

وقال فاروق أن البطل هو من يستمر فى الاداء والزمالك فاز على الاهلى بالاداء قبل النتيجة لوجود عدة دوافع وعلينا اغلاق صفحة المقاولون العرب وهذه افضل الاجيال فى الزمالك من 20 سنة بالنتائج

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