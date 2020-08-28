أحمد جعفر: مروان محسن مهاجم متميز.. وتعرضت للهجوم من الجماهير أكثر منه

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقا، عن الانتقادات التي يتعرض لها مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد جعفر في تصريحات تلفزيونية: "مروان محسن مهاجم جيد ومحترم فنيا والدليل اعتماد فايلر عليه".

وتابع: "تعرضت لانتقادات أكثر من التي تعرض لها مروان محسن ولازم ميركزش في الكلام ده ويركز في الملعب فقط".

قاد مروان محسن النادى الأهلى لتحقيق فوز قاتل على الجونة بهدف نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

وأظهرت كاميرا الخليج 365، ردة فعل مروان محسن بعد تسجيله هدفا قاتل في الدقيقة 95، وفرحته الجنونية بعدما تعرض لهجوم شرس في السوشيال ميديا بعد لقطة مباراة الزمالك في القمة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.