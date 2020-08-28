شكرا لقرائتكم أحمد جعفر: رفضت الانتقال للأهلي مقابل ضعف راتبي في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد جعفر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه من أجل الحصول على توقيعه.
وأكد أحمد جعفر في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي دخل معي في مفاوضات جادة وعرض عليا ضعف راتبي مع الزمالك"
وتابع: "رفضت ضعف راتبي الذي أحصل عليه من الزمالك للتعاقد مع الأهلى في تلك الفترة".
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