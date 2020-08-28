شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الـ«NBA» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل مبارياتها في الأدوار الإقصائية بعد مقاطعة فريق ميلووكي باكس مواجهته ضد أورلاندو ماجيك، احتجاجاً على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح. وقالت الرابطة في بيان إن المباريات الثلاث بين ميلووكي وأورلاندو، هيوستن وأوكلاهوما، ولوس انجليس ليكرز وبورتلاند لن تقام في ضوء قرار ميلووكي باكس عدم خوض مباراته الخامسة ضد أورلاندو ماجيك.

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