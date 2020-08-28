المهاجم البرازيلي جوناثاس يصل اليوم لإكمال التعاقد مع الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

من المنتظر أن يصل إلى الدولة عبر مطار دبي اليوم الجمعة اللاعب البرازيلي جوناثاس كريستيان دي خسيوس «31 سنة» مواليد 6 مارس 1989 وطوله 190 سم ووزنه 81 كجم، تمهيداً للانتقال من نادي اليتشي الإسباني العائد الى «الليغا» الإسبانية قبل أيام إلى نادي الشارقة.

يستعرض «الخليج الرياضي» أبرز ملامح مسيرة اللاعب الاحترافية في مختلف الأندية الاوروبية، وكان اللاعب بدأ مسيرته في مسقط رأسه البرازيل مع نادي كريزيرو ثم انتقل إلى نادي ألكمار الهولندي في موسم 2009-2010 ثم لعب في صفوف بريشيا الإيطالي لموسمين من 2010 إلى 2012 بعدها خاض تجربة ناجحة مع فريق بيسكارا الإيطالي ثم تورينو الإيطالي وبعدها فريق لاتينا الإيطالي أيضا وفي موسم 2014-2015 انتقل إلى إليتشي الإسباني وفي الموسم التالي لعب في صفوف ريال سويسداد قبل أن ينتقل إلى روبن كازان الروسي في موسم 2016-2017 ثم لعب بعدها لهانوفر الألماني من 2017 إلى 2019 ولكن تخللها موسم لعب فيه معاراً في البرازيل مع كورنثيانز في 2018 قبل أن يعود إلى إليتشي مجدداً مؤخراً ويساهم في عودة الفريق إلى الليغا الإسبانية.

ويلعب جوناثاس في وظيفة المهاجم الصريح، وكان لاعباً أساسياً في تشكيلة فريق إليتشي وسجل لفريقه7 أهداف من بينها ضربة جزاء واحدة في موسم 2019-2020، وكان مشاركاً مع الفريق المباريات الأخيرة التي خاضها في إسبانيا أيام 4 و7 و13 و17 و20 يوليو الماضي وآخر مباراة له كانت يوم 23 أغسطس الجاري، وظل اللاعب يحرص على ارتداء القميص رقم 22 طوال مسيرته مع اليتشي والرقم 9 عندما كان مهاجماً مع منتخب البرازيل تحت 19 سنة.

وكان العملاق المشاكس جوناثاس دي خيسوس قد ودع زملاءه لاعبي نادي اليتشي خلال الاحتفال بالعودة إلى الليغا بعد التغلب على جيرونا قبل 3 أيام من استعداده للرحيل والاستقرار في الشارقة، وكان فريق الشارقة بدأ المفاوضات معه في وقت مبكر وظل منتظرا اللاعب حتى يكمل مباريات الملحق الإسباني المؤهل إلى الليغا إلى أن تحقق حلم الصعود لفريقه وشارك اللاعب في المباراة الأخيرة لفريقه ولم يشارك في مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، وأمس الخميس أجرى جوناثاس فحص كورونا تمهيداً للسفر والمغادرة إلى الإمارات وتحديدا إلى نادي الشارقة، وودع اللاعب أصدقاءه في النادي كما ودع حلاقه الخاص وكتب في صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: أكتب لكم لإبداء تقديري واحترامي لهذه المدينة التي تحتضن نادي اليتشي، أنا حزين لمغادرة هذا النادي ولكن سعيد بأنني أغادر بعد أن تحقق الصعود إلى الليغا وأتمنى أن يكون الكل راضياً عني وأتمنى أن أواصل نجاحاتي مع النادي الجديد وأتمنى لزملائي والجهاز الفني وموظفي وعمال النادي كل التوفيق لأننا كنا عائلة واحدة في أصعب الظروف والأوقات إلى أن نجح الفريق في العودة إلى الليغا من جديد.