قرعة الكأس ودوري الأولى بأبوظبي 1 سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، يُجري اتحاد الإمارات لكرة القدم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر/ أيلول الساعة السابعة مساءً في مقر دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي.



وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع الرياضي ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته حفل القرعة وتوجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لأسرة كرة القدم، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على جهوده الحثيثة للارتقاء بالأداء الرياضي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يسعى جاهداً لتطوير العمل وآلياته وتحقيق التقدم الذي تتطلع إليه جماهير الكرة الإماراتية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن اتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً لجميع مسابقاته، لكنه يُركز أيضاً على البطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تُعد واحدة من أهم البطولات الكروية في الدولة، لأن هذه المسابقة جزء حيوي من تاريخ الإمارات الرياضي.

وأضاف أن اختيار دائرة الصحة بأبوظبي لإقامة حفل القرعة جاء تقديراً لدورها الكبير وجهودها العظيمة في مكافحة جائحة كورونا، وتقديراً لخط الدفاع الأول في كل المؤسسات ذات الصلة.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي عن سعادته باستضافة مقر الدائرة حفل قرعة المسابقات، خصوصاً بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، البطولة الأغلى التي تنتظرها الجماهير الرياضية في كل موسم.