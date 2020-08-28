شكرا لقرائتكم خبر عن فزاع يستعرض في «البادل تنس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صوراً عبر حسابه في «إنستجرام» وهو يلعب رياضة البادل تنس مع الشيخ سعيد بن مكتوم (أنكل سعيد)، والأصدقاء في لندن.

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