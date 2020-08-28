سيدات الوحدة يحلّقن بلقب بطولة «أم الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات لموسم 2019 - 2020، التي أقيمت جولتها الثالثة والأخيرة أمس في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي، بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وعلياء عبد الله المزروعي مدير عام هيئة الموارد البشرية - أبوظبي، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية، وسميرة مرشد الرميثي عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعائشة المنصوري مدير مركز أبوظبي للتوحد.



تفوق عنابي



وانتهت المنافسات بفوز أكاديمة الوحدة بلقب بطولة «أم الإمارات» والمركز الأول في الترتيب العام بعد احتساب إجمالي نتائج الجولات الثلاث لمختلف أندية الدولة وتسجيلها 1990 نقطة، وحل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني برصيد 1650 نقطة، بينما جاء الظفرة ثالثاً برصيد 1120 نقطة. وأكدت سميرة الرميثي أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعزز ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو وأنه لطالما أثبتت بنات الإمارات تفوقهن في مختلف مجالات الحياة.



بطلة ذهبية

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وتمكنت بلقيس الهاشمي من نادي بني ياس وصاحبة الحزام الأزرق من تحقيق الميدالية الذهبية لفئة وزن 44 كجم بعد تحقيقها 4 انتصارات متتالية كلها عن طريق استسلام المتافس. وقالت بلقيس: هذا النجاح هو ثمرة عمل متواصل ودعم رائع من مدربات النادي والمنتخب الوطني. كان يوماً مثيراً، ولم تكن الذهبية سهلة المنال، حيث تطلب الأمر اجتياز 4 لاعبات قويات من ناديي العين والوحدة. وأود أن أهنئ صديقتي مهرة الرويس من نادي الوحدة بحصولها على الميدالية الفضية وبأدائها القوي في النزال النهائي الذي تطلب مني جهداً وتركيزاً كبيرين.

من ناحية أخرى، نجحت لاعبة نادي الوحدة ريم العبيدلي حاملة الحزام الأزرق في فئة الكبار في حصد الميدالية الذهبية لفئة وزن 62 كجم وحققت انتصارين مهمين خلال مشوارها نحو التتويج.



معسكر ناجح



وتقول العبيدلي إن معسكر الفتيات المغلق ساهم بشكل كبير في استعادة اللاعبات لياقتهن وجاهزيتهن لخوض منافسات البطولة، وقد ساعد تواجد كوكبة من المدربات المميزات في المعسكر على تحفيزنا وتشجيعنا لاسترجاع مستوياتنا المعهودة وهو ما لمسناه على بساط النزال.

وأضافت العبيدلي: إنجاز اليوم يكتسب طعماً مختلفاً كونه جاء بعد فترة طويلة من التوقف الأمر الذي أسعدني كثيراً، وخضت نزالين رائعين، تفوقت في الأول بالنقاط على زميلتي في النادي شما إبراهيم التي حصدت البرونزية، وتمكنت من الفوز في النزال النهائي على شقيقتي آثاري محمد من نادي العين بالإخضاع.