ختام بطولة أندية أبوظبي اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام يسدل الستار اليوم على بطولة أندية أبوظبي الودية الرباعية لكرة القدم التي انطلقت الأسبوع الماضي في العين بمشاركة أندية الوحدة والظفرة وبني ياس والعين مستضيف البطولة.

وتشهد مباراتا الختام مواجهة بين العين وغريمه التقليدي الوحدة في «كلاسيكو» ودي في الساعة السابعة والنصف مساء باستاد هزاع بن زايد، وفي نفس التوقيت يلتقي الظفرة مع بني ياس باستاد خليفة بن زايد.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت خسارة العين والوحدة من بني ياس والظفرة على التوالي.

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