«آسيوية الصالات» تؤجل بطولة الأندية إلى أجل غير مسمى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطرت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات نادي شباب الأهلي رسمياً بقرار لجنة كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي قضى بتأجيل بطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم التي فاز بملف استضافتها نادي شباب الأهلي بطل دوري الموسم الماضي، إلى أجل غير مسمى حسب الخطاب الوارد من الاتحاد الآسيوي والتي كان مقرراً لها أن تكون خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وتقدم عمران عبدالله النعيمي، أمين سر عام اللجنة ومشرف المسابقات بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، والدكتور ماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي لشركة الألعاب، نظراً للجهود التي بذلها النادي لاستضافة البطولة من خلال التواصل مع اللجنة التنفيذية التي وضعت كل إمكاناتها تحت تصرف فرسان الصالات طوال فترة التحضير للبطولة عبر اللجنة المنظمة التي شكلها النادي، وظلت تعمل بكل جد واجتهاد طوال الفترة الماضية.

وقال: نحن جاهزون لدعم استضافة شباب الأهلي في أي وقت يحدده الاتحاد الآسيوي لاحقاً.

وعلى خط متصل أعلن عمران عبدالله، عن تأجيل موعد قرعة مسابقات الموسم الجديد من الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري إلى الأربعاء الموافق 2 سبتمبر المقبل، وستكون في الخامسة مساء بمقر اللجنة في الشارقة، بحضور جميع ممثلي الأندية المنضوية تحت لواء لجنة كرة الصالات.