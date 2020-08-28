«البريميرليج» يحلم بثنائية ميسي وجوارديولا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعود ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة لإجراء الفحص الطبي الروتيني، ثم الانخراط في التدريبات استعداداً لبداية الموسم، ورغم أن عقده مازال سارياً، لكن العديد من المصادر تؤكد أن النجم الأرجنتيني مصر على الرحيل للعب في مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

واهتمت الصحف الإنجليزية بقرار ميسي باللعب في «البريميرليج»، وعنونت صحيفة «الجارديان»: «مانشستر سيتي يستهدف إعادة توحيد ساحر برشلونة مع جوارديولا»، لكن صحيفة «ديلي تليجراف» تحدثت عن المبلغ المرتفع للصفقة، ورأت ان «انقلاب ميسي قد يكلف السيتي 500 مليون جنيه استرليني»

من جهتها، قالت صحيفة «الموندو» الكتالونية إن مانشستر سيتي مستعد للحصول على خدمات ميسي من خلال صفقة تبادلية، ودفع أموال.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي لا يمانع تضمين بعض لاعبيه ضمن الصفقة، مثل المدافع إيريك جارسيا، وكذلك أنجيلينو، الذي يرغب البارسا في ضمه لتدعيم الجهة اليسرى.

ويجد رحيل ميسي إلى الدوري الإنجليزي دعماً كذلك من الأرجنتينيين، وعبر مشجعون في بلاد «التانجو» عن مساندتهم لقرار ميسي، وأمل كثيرون أن يعود للتعاون مع مدربه السابق بيب جوارديولا.

وذكرت واحدة من أبرز الصحف في الأرجنتين أن ميسي قرر الانتقال إلى مانشستر، وأنه سيتحدث إلى جوارديولا للمساعدة في التعجيل بالأمر.

وقال جوستافو لوبيز، الموظف في الجمارك وهو يسير في وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس لرويترز «يتعين على ميسي الانضمام إلى سيرجيو أجويرو، وبيب جوارديولا في مانشستر سيتي. أدعوه لذلك فهو أنسب توقيت لهذه الخطوة واللعب في مكان آخر لأنه اعتاد على الأداء بشكل رائع مع برشلونة، والآن نتطلع لمشاهدة قدراته في مكان آخر».

وكانت واحدة من أفضل الفترات في مسيرة ميسي تحت قيادة جوارديولا الذي يدرب سيتي حالياً، وأثار احتمال تعاونهما مرة أخرى لعاب عشاق كرة القدم.

وقال مصفف الشعر فاكوندو سيلفا البالغ من العمر 45 عاماً «هناك دائماً مراحل في الحياة ومن الرائع أن يسلك ميسي طريقا آخر».

وقال أوراسيو يوريارتي «ميسي في نهاية مسيرته، ويتعين عليه أن يتخذ قراراً لا يكون المال الدافع الأول له. الأمر يتعلق بالبحث عن تحديات جديدة، يعشق ميسي الانتصارات، وسيبحث بالطبع عن ناد يساعده على ذلك».