شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بوجبا بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم استبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا من تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف مدرب الديوك ديدييه ديشان لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشان «للأسف، خضع بوجبا لفحص (الأربعاء) جاءت نتيجته ايجابية»، وحل الشاب الصاعد ادواردو كامافينجا (17 عاماً) لاعب وسط رين بدلاً من بوجبا في التشكيلة الرسمية، كما انضم لاعب وسط ليون حسام عوار.

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