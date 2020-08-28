شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضم إدواردو والكمالي ويهزم الوصل ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو، بعقد حر، بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي، ليكسب «الفرسان» صفقة مميزة، ولاسيما أن اللاعب هو الأجنبي الأكثر تهديفاً في تاريخ «الزعيم» برصيد 81 هدفاً.
ويملك إدواردو سجلاً حافلاً، لذلك اتفق النقاد أنه الصفقة الأهم حتى الآن في موسم 2020-2021.
كما أعلن شباب الأهلي التعاقد مع حمدان الكمالي بعقد حر، وهو يعد مكسباً أيضاً للفريق بالنسبة إلى خبرته مع المنتخب الوطني أو ناديه السابق الوحدة.
على خط آخر، وضمن مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، فاز شباب الأهلي على الوصل 2-صفر في اللقاء الذي جرى بينهما في زعبيل، سجل هدفي «الفرسان» عبدالله النقبي وأحمد خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب الأهلي يضم إدواردو والكمالي ويهزم الوصل ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.