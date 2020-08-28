شباب الأهلي يضم إدواردو والكمالي ويهزم الوصل ودياً

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تعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو، بعقد حر، بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي، ليكسب «الفرسان» صفقة مميزة، ولاسيما أن اللاعب هو الأجنبي الأكثر تهديفاً في تاريخ «الزعيم» برصيد 81 هدفاً.

ويملك إدواردو سجلاً حافلاً، لذلك اتفق النقاد أنه الصفقة الأهم حتى الآن في موسم 2020-2021.

كما أعلن شباب الأهلي التعاقد مع حمدان الكمالي بعقد حر، وهو يعد مكسباً أيضاً للفريق بالنسبة إلى خبرته مع المنتخب الوطني أو ناديه السابق الوحدة.

على خط آخر، وضمن مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، فاز شباب الأهلي على الوصل 2-صفر في اللقاء الذي جرى بينهما في زعبيل، سجل هدفي «الفرسان» عبدالله النقبي وأحمد خليل.