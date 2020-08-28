شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهزم عجمان 4-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل البرازيلي واندرسون صانع ألعاب اتحاد كلباء التألق للمباراة الثالثة توالياً وقاد «النمور» للفوز على عجمان 4-1 في الجولة قبل الأخيرة لدورة الشارقة الودية.

وسجل أهداف كلباء واندرسون «هدفين» وفيرنانديز وأحمد جشك، ليرفع «النمور» رصيده إلى 5 نقاط ويصبح الأقرب لنيل اللقب، في حين توقف رصيد عجمان عند 4 نقاط.وتختتم البطولة اليوم بلقاء الشارقة( نقطة) وخورفكان(نقطتين) ويحتاج «النسور» للفوز بفارق 3 أهداف لضمان اللقب.

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