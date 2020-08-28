مروان محسن يفطر بعد صيام 7 أشهر.. ويذرف الدموع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الأهلي المنقوص عددياً فوزاً قاتلاً على ضيفه الجونة 1-صفر ضمن المرحلة 22 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

سجل هدف فوز الأهلي مروان محسن (90 + 5)، رافعاً رصيد فريقه إلى 59 نقطة في المركز الاول، فيما توقف رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 ، بعدما اشهر حكم المباراة إبراهيم نور الدين الانذار الثاني في وجه المالي اليو ديانغ بعد العودة لتقنية الفيديو، ورغم ذلك عرف "الأحمر" الفوز عبر مروان محسن الذي تعرض بعد لقاء القمة أمام الزمالك لانتقادات واسعة بعدما تصرف بطريقة سلبية مع كرة كان بامكانه تدسديها في المرمى.

وصام مروان سبعة أشهر عن التهديف، قبل ان يسجل هدفه بطريقة رائعة، وهو ماجعله يذرف الدموع بعدما استعاد معنوياته.

وقال مروان عقب المباراة: ""حتى لو آخر يوم لي مع الأهلي هو الغد سأقاتل لآخر ثانية لي مع الفريق، نعم أحزن من الانتقادات أحياناً لكنني أحاول عزل نفسي عنها".

وبسؤاله عما دار بينه وبين عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في مكالمة هاتفية قال: "كل احترام بيننا وأتعلم منه دائماً، وأعتذر له لو بدر أي شيء من والدي تسبب في مضايقته".

وبسؤاله عن سبب بكائه بعد المباراة قال "ليس بسبب هدفي بل دموع فرحة الفوز".

وواصل المصري نتائجه المتواضعة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه اف سي مصر بملعب الجيش ببرج العرب.

ووضح تأثر المصري بغياب عدد كبير من لاعبيه وعدم اكتمال اللياقة البدينة والذهنية للعائدين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

بتلك النتيجة نال المصري النقطة الاولى له منذ استئناف المسابقة بعدما خسر أمام الزمالك ومصر المقاصة. وتأجلت مبارياته حرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري، رافعا رصيده إلى21 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع اف سي مصر رصيده إلى 17 نقطة ودع بهم مؤخرة الجدول وارتقى للمركز السابع عشر موقتا.

وفرط طلائع الجيش في فوز كان في المتناول، بعدما اهدر البديل عمرو جمال ركلة جزاء في الدقيقة (90 + 11)، كانت كفيلة بمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراعه نحو النجاة من شبح الهبوط الى دوري الدرجة الثانية، مكتفياً بالتعادل مع مضيفه سموحة 1-1 بملعب جهاز الرياضة العسكري.

تقدم سموحة عن طريق الأوغندي ديريك نسامبي (47)، وعادل لطلائع الجيش كريم طارق في الوقت القاتل (90 + 7).

بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع سموحة رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع.