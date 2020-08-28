«المحترفين» تنظم ورشة عمل ضمن برنامج حماية الأطفال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، الأربعاء، أول ورشة عمل لضباط حماية الأطفال المعينين حديثاً بالأندية المحترفة. وتأتي هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية لبرنامجها الرائد؛ لحماية الأطفال الذي يهدف إلى ضمان حقوق الأطفال في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة.

بعد إطلاق البرنامج في 28 مايو/أيار، تلقت الرابطة الدعم والثناء من قبل الجهات المختلفة، ومن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم؛ حيث أصبحت أول جهة في الشرق الأوسط تنفذ هذه المبادرة التي تسعى إلى منع أي ضرر يلحق بالأطفال أثناء ممارسة كرة القدم، وزيادة الوعي بأهمية سلامة الأطفال، وحمايتهم داخل الأندية.

شهدت ورشة العمل، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، مشاركة ممثلين من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بمن في ذلك كاثرين ليسلي رئيسة قسم الحماية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكولين جيبسون مدير الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجاسمينتشينغ قائدة الحماية في الاتحاد الآسيوي. شارك أيضاً الرائد عبدالرحمن التميمي من مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إضافة إلى كالومإيرفينغ مستشار تنمية الشباب.

ركزت ورشة العمل على المجالات الرئيسية المتعلقة بإضفاء طابع رسمي على برنامج حماية الأطفال داخل الأندية الـ14؛ بهدف خلق بيئة كرة قدم آمنة للأطفال، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تهدف إلى جعل ممارسة كرة القدم تجربة إيجابية لجميع الأطفال.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة طوال الموسم؛ حيث ستعمل الرابطة عن كثب مع ضباط حماية الأطفال خلال الموسم الرياضي؛ لرفع معايير تنمية الشباب والرفاهية في الكرة الإماراتية.

وستنطلق المرحلة الثالثة من المبادرة في 31 أغسطس/آب الجاري، بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ حيث ستتضمن إقامة برامج ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في الأندية ممن يتعاملون مع الأطفال بشكل مباشر، تشمل: تقديم معلومات أساسية عن قوانين حقوق الطفل في الإمارات، وأنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وأمثلة لذلك في كرة القدم، إضافة إلى شرح مراحل نمو وتطور الطفل وتدريب العاملين في الأندية على طرق التبليغ عن الانتهاكات.