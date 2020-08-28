تعاون بين «الشارقة لرياضة المرأة» و«أكاديمية فاطمة بنت مبارك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت صباح الخميس، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية «عن بعد»، بهدف تعزيز الرياضات النسائية في الدولة، وتوطيد وتوثيق التعاون المتبادل في مجال النهوض والارتقاء بالرياضة النسائية، وتعزيز الخطط المستقبلية والبرامج الرياضية للمرأة، وتبادل الخبرات المهنية والإدارية لفائدة الرياضة النسائية، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.

حضر الاتفاقية ممثلو المؤسسة، ونخبة من لاعباتها الرياضيات، وممثلو أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ووقع الاتفاقية عن بعد كل من ندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة رياضة المرأة، وأمل عبد القادر العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالإنابة، عن المدير التنفيذي للأكاديمية ريسه حميد الكتبي، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية الذي خصصته «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي يؤكد على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات الرياضية والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، سعي الأكاديمية الدؤوب لنشر الثقافة الرياضية وجعلها عنصراً رئيسياً لحياة المرأة اليومية، معربة عن سعادتها بالعمل والشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة في إمارة أبوظبي، والإمارات الأخرى في الدولة، من أجل بناء بيئة رياضية رصينة عبر التعاون المثمر بين الأكاديمية ومختلف الجهات للوصول إلى المكانة المرموقة في رياضة المرأة.

وقالت ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة رياضة المرأة: إن المؤسسة اختارت يوم المرأة الإماراتية للإعلان عن توقيع الاتفاقية لتؤكد على الاهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية في دولتنا الحبيبة، ودعم وتشجيع المرأة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وحرصها على تطوير الرياضة للمرأة في دولة الإمارات وتوفير جميع الاحتياجات لذلك، والمضي قدماً نحو التميز في الرياضة.

شملت الاتفاقية أهمية تعزيز الروابط من خلال الزيارات والمعارف المتبادلة بين الطرفين، طبقاً لجدول أعمال وبرامج شهرية يتم الاتفاق عليها، وستقوم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خلال هذه الزيارات بمناقشة تنظيم وإعداد الأنشطة والبرامج الرياضية التي ستتم إقامتها بشكل مستمر.

وتضمّن الاتفاق كذلك تنظيم فعاليات اجتماعية مشتركة في كل من إمارة أبوظبي، وإمارة الشارقة، بالتعاون فيما بينهما من أجل تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالرياضة النسائية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بينهما والتي من شأنها رعاية وتطوير مستوى الرياضة النسائية بالاطلاع على أفضل الممارسات والنظم المتبعة في إدارة رياضة المرأة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدءاً من الخميس،، وتستمر لمدة عام ميلادي، ويجوز تجديدها، وسيتم بموجب الاتفاقية تقديم محاضرة لنخبة اللاعبات والنساء في إمارة الشارقة، من قبل محاضرين دوليين، إضافة إلى تقديم محاضرتين تعليميتين في مواضيع مختلفة، لنخبة اللاعبات في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فضلاً عن إقامة ورشة عمل خلال المؤتمر الدولي لرياضة المرأة في أبوظبي.