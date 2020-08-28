شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة ناديي «دبي لسباق الخيل» و«دبي للفروسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم 17 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل» برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضويّة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

كما أصدر سموه القرار رقم 18 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضويّة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحـي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمـان، بالإضافة إلى مُدير عام نادي دبي للفروسية. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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