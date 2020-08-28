بحيرة برج خليفة تحتضن كرنفال التجديف غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن بحيرة برج خليفة غداً الجمعة بداية من الساعة الخامسة والنصف عصراً فعالية قوارب التجديف واقف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع شركة إعمار العقارية والتعاون مع مؤسسة كايت أند سيرف وذلك ضمن مبادرته «نحن نجدف من أجل دبي» التي تشمل العديد من الكرنفالات حول شواطئ ومسطحات دبي المائية ويجمع الحدث الكبير اليوم مختلف شرائح المجتمع في تظاهرة رياضية مائية كبيرة، حيث تعد الفعالية الحدث الأول من نوعه الذي يقام في هذا المكان السياحي الرائع.

وكانت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أعلنت الاثنين عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعالية وتم إغلاق باب التسجيل بعد 48 ساعة في ظل الإقبال الكبير واكتمال العدد المقترح للمشاركة في هذه التظاهرة التي ستكون تجمعاً رياضياً فريداً هدفه المشاركة وليس التنافس على المراكز الأولى من أجل التوعية بأهمية الرياضة والتنوع الكبير في الأنشطة التي تقام في دبي.

وستقوم اللجنة المنظمة بتطبيق تعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وإلزام المشاركين بكافة الشروط الخاصة بإقامة الحدث والتشديد على الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكول الصحي والمتضمن التباعد الجسدي مسافة مترين ولبس الكمامة وفحص الحرارة قبل بدء المشاركة واعتمدت اللجنة المنظمة كذلك البرنامج الزمني ودعت جميع المشاركين إلى ضرورة الحضور المبكر قبل وقت كاف لاستيفاء الإجراءات واستلام سترات المشاركة وحضور الاجتماع التنويري الذي يسبق الانطلاقة للتعريف بكورس وأهداف الفعالية المجتمعية والتي لا ترتكز على مبدأ التنافس بل المشاركة الفاعلة.

وحرص محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر والتقدير إلى كل الجهات التي تسهم في إنجاح التظاهرة الكبيرة وفي مقدمتها شركة إعمار العقارية التي تحتضن الفعالية في مسار رائع ومتميز في بحيرة برج خليفة، كما قدم حارب الشكر الجزيل إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل واهتمامه بمختلف الأنشطة الرياضية في الإمارة.