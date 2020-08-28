الكرخ العراقي يعتمد على اللاعبين الشباب في الموسم الجديد

أكد المدرب أحمد عبد الجبار عضو الطاقم التدريبي لفريق الكرخ العراقي لكرة القدم ، أن فريقه سيعتمد على اللاعبين الشباب في الموسم الجديد بعد أن تعرض إلى هجرة شبه جماعية من قبل لاعبيه الذين مثلوه في المواسم الماضية نحو الفرق الأخرى، بسبب عدم وجود أموال لتجديد التعاقد معهم أو رغبتهم في الظهور مع الفرق الجماهيرية.

وقال عبد الجبار: الطاقم التدريبي لفريق الكرخ، وعبر التشاور مع إدارة النادي وضع خطة جديدة، تهدف إلى تشكيل فريق من اللاعبين الشباب الذين يمكنهم الدفاع عن ألوان الفريق في منافسات الموسم الكروي المقبل الذي من المقرر أن ينطلق الشهر المقبل».

وأضاف: النادي تعاقد مع 3 لاعبين من منتخب شباب العراق وهم: أحمد شاكر وكرار سعد وأمير غانم، فضلاً عن اثنين من لاعبي منتخب العراق للناشئين هما أمير فيصل وعبد العزيز عباس، بالإضافة إلى 6 لاعبين من رديف الأندية الأخرى. ونحن نراهن على هؤلاء الشباب، للحفاظ على توازن فريق الكرخ في الدوري المقبل».

ورأى عبد الجبار، وهو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول السابقين، أن : العمل مع اللاعبين الشباب يسهم في تقديم طاقات جديدة ترفد المنتخبات العراقية، لكن الأمر يحتاج إلى صبر حتى يستطيع اللاعبون الشباب تثبيت أقدامهم بصورة صحيحة في منافسات الدوري العراقي.