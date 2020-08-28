اتحاد الكرة يزور شرطة الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة بمكتبه ظهر اليوم الخميس وفداً من اتحاد الإمارات لكرة القدم. وتأتي هذه الزيارة في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية بين اتحاد كرة القدم والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتقديراً لإسهامات القيادة في دعم الأنشطة والمسابقات والفعاليات وتأمين مباريات كرة القدم في الإمارة.

وسلم الوفد درع التكريم للقائد العام، تقديراً للتعاون الإيجابي والمثمر في إنجاح برامج الاتحاد الرياضية وأنشطته المختلفة، والجهود المبذولة والتي تكللت بنجاح الموسم الرياضي.

من جانبه أثنى اللواء الكعبي على جهود اتحاد الكرة وسعيه الدائم نحو التطوير والارتقاء بالرياضة الإماراتية، مؤكدا أن ما تقوم به شرطة الفجيرة من دعم الأنشطة والبرامج الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية، والإجراءات الأمنية الخاصة بأمن وسلامة الجمهور خلال إقامة مباريات كرة القدم هو واجب وطني .