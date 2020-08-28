تعرف إلى مراحل عقد السومة مع الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



مع تواتر الأنباء عن قيام السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، بإبلاغ إدارة ناديه بنيته في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم تلقت جماهير النادي الجداوي خبراً غير سار في توقيت يمر فيه الفريق الكروي الأول بتذبذب في النتائج على مستوى الدوري ومشاكل إدارية ومالية تسببت برحيل صانع ألعابه الدولي عبد الفتاح عسيري إلى النصر.

وبتتبع مراحل عقد السومة «31 عاماً» مع الأهلي يتضح أن اللاعب اختار التوقيت المناسب لفتح ملف مستقبله مع فريقه؛ حيث ينتهي عقده في يونيو 2021، ما يعني أنه يجب عليه حسم وجهته مبكراً ليتسنى له الاستفادة من انتقالات يناير.

وبدأ عقد السومة الملقب بالعقيد مع الأهلي في مايو 2014 في عهد إدارة الأمير فهد بن خالد عندما وقع الأخير عقداً مع اللاعب يمتد حتى 2016 قادماً من القادسية الكويتي، واستطاع المهاجم السوري خلال أول عامين لي الأعناق نحوه عندما قاد الفريق الأهلاوي للفوز بلقب الدوري موسم 2015-2016 بعد انتظار لأكثر من 30 عاماً وفي نفس العام توج الفريق بلقب كأس الملك وقبل ذلك حقق كأس ولي العهد 2014-2015.

وأيقن الأهلاويون، أن السومة أيقونة الفريق التي يجب المحافظة عليها فجددت إدارة مساعد الزويهري عقد اللاعب في 2016 حتى 2020؛ حيث قاد بعد التجديد الفريق للفوز بكأس السوبر.

وفي 2018 كاد النصر يخطف المهاجم السوري لولا تدخل إدارة الأهلي حينها بقيادة ماجد النفيعي وقطع الطريق بتعديل عقد اللاعب لينتهي في 2021.

وخلال مسيرة السومة، استطاع على الصعيد الشخصي تسجيل 165 هدفاً للأهلي في 182 مباراة، وحقق لقب الدوري السعودي ثلاث مرات متتالية 20014-20015-2016 وحالياً هو ثالث الهدافين برصيد 18 هدفاً قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتوقع المتابعون ألاّ يجد السومة، صعوبة في الحصول على وجهة جديدة قياساً بقدرته التهديفية ومحافظته على قدراته البدنية، علماً بأن اللاعب في فترات سابقة كان محط أندية سعودية وخليجية ويبدو أنها ستعود لتتبع اللاعب بعد الأنباء الأخيرة.