تم تأسيس رابطة «خبراء كرة القدم العراقية» التي تتكون من ستة مدربين وإعلامي، تهدف إلى تصحيح مسار كرة القدم. وتتألف الرابطة من المدربين داوود العزاوي وأنور جسام ويحيى علوان وكاظم الربيعي ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم والخبير الكروي شامل كامل والإعلامي حسين الذكر.

وذكر بيان للرابطة، أنه: انسجاماً مع الواقع العراقي الكروي الجديد المنبثق في عهد الهيئة التطبيعية ومسؤوليتها في تصحيح المسار ووضع أسس التطور الكروي العراقي.. ارتأينا نحن الهيئة التأسيسية المكونة من سبعة أشخاص معروفين في عالم كرة القدم العراقية والتخصص بمجالاتها الفنية والأخرى المساعدة، أن نعلن عن تأسيس رابطة خبراء كرة القدم العراقية، لحاجة مرحلية مهمة تنسجم مع بواكير التصحيح، فضلاً عن كونها هدفاً استراتيجياً ينسجم تماماً مع ضرورة تطوير القطاع الكروي، ورفده بكل ما هو جديد.

وأضاف البيان: وقد أخذ المؤسسون على عاتقهم تقديم المشورة العلمية والفنية في مجال كرة القدم للاتحاد والأندية وبقية المؤسسات العراقية.. بما يضمن مواكبة أحدث التطورات في عالم كرة القدم، وكذلك إقامة الدورات التدريبية وورش العمل الجادة للعاملين في مجال كرة القدم والراغبين بتطوير قدراتهم على مستوى المؤسسات والإفراد.. فضلاً عن المهمة التي نراها أساسية المتمثلة في إعداد الخطط الاستراتيجية والمرحلية، لبناء وتطوير اللعبة لمختلف الفئات العمرية والمنتخبات الوطنية مع فتح آفاق التعاون مع الهيئات والمنظمات الرياضية والعلمية الدولية والعربية، والسعي لعقد اتفاقات التعاون المشترك معها لاستثمار ما تملكه هذه الهيئات والمنظمات من موارد وخبرات في تطوير معارف وقدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بمختلف تخصصاتها.