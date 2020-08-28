تصريح جديد لوالد مروان محسن: «احترمت اعتذار عماد متعب.. وابني يعرف ربنا وعندي حفيدي مريض ولازم مروان يكلمه كل مباراة»

أشاد محسن ثروت، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ووالد اللاعب مروان محسن، بنجله، قائلًا: "مش عشان ابني، بس مروان حاجة تانية خالص ويعرف ربنا، ويعرف كل حاجة محترمة، لكن عليه هجوم وبنتشتم، وعندي حفيدي -ابن بنتي الكبيرة- مريض ولازم مروان يكلمه كل مباراة".

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، أنه عندما كان يلعب لم يسمع لفظ سباب نهائياً، مشيراً إلى أنه لم يهاجم رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد، ولكنه عاتبهما بسبب الهجوم على ابنه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وأشار والد نجم الأهلي، إلى أنه يحترم اعتذار طه إسماعيل وعماد متعب، مضيفاً أن مروان محسن له أدوار أخرى يؤديها، متسائلاً: "هل كل المدربين الأجانب راشش عليهم حاجة؟ والله ما حضرتله تدريب في النادي الأهلي، ولا وهو في الإسماعيلي، وهل كل دول ميعرفوش حاجة؟".

وأوضح والد مروان محسن، أنه صفق لنجله بعد الهدف الذي أحرزه على شباك الجونة، مضيفا: "قلتله برافو وربنا نصرك".

من ناحية أخرى ذكر "ثروت"، أنه كان لاعبا لكرة القدم حيث لعب ثلاثة مواسم مع الزمالك، ولعب مع نادي الطيران، كما لعب مع منتخب مصر عام 1968، مشيرا إلى أنه كان هداف كفر الشيخ، حيث كان يلعب مهاجماً.