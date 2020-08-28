شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : بطاقة حمراء تتوافق مع معايير الفرصة الواضحة في لقاء المقاولون والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المقاولون * الزمالك

المسابقة : الجولة الـ 22 بالدوري العام المصرى

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدفين مقابل / هدف لصالح المقاولون

حكم المباراة : محمد معروف

المساعد الأول : محمود أبوالرجال

المساعد الثاني : أحمد توفيق

الحكم الرابع :محمود رشدي

حكام الVAR : محمد الصباحي ، محمود ناجي

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمد معروف

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : قراءة جيده لحكم المباراة الدولى محمد معروف في الفهم الجيد للقانون وتطبيق الأعتبارات الخاصه بالفرصة الواضحة لتسجيل هدف لم يتردد الحكم في إشهار البطاقه الحمراء في الدقيقة 35 من الشوط الأول للاعب المقاولون فادي نجاح عندما ارتكب مخالفه المسك للاعب الزمالك بن شرقى خارج منطقه الجزاء ومنع المنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف نتيجة المسك ويتوافق قرار الحكم مع معايير الفرصه الواضحة وأهمها .

المسافة بين المخالفه والمرمي ، الأتجاة العام للعب ، احتمالية الحفاظ أو السيطرة علي الكرة ، وموقف وتمركز المدافعين ، وفي الدقيقة 82 مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد الحكم يشير بأستمرار اللعب ثم يعود إلي غرفة ال VAR ويعود بعدم احتساب ركلة جزاء وقرار الحكم صحيح لعدم وجود المخالفة نتيجة وضع اليد الطبيعى لمدافع المقاولون .

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تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة : طبق الحكم عنصر إتاحة الفرصة فى أكثر من حالة علي مدار شوطي اللقاء .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لجميع العناصر بداية من التحمل العام ، وتحمل السرعة ,والسرعة القصوي بالأضافه إلي التحرك السريع ومتابعة اللعب خاصة في الحالات القريبة من ماطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من اوباما ، زيزو ، الونش من الزمالك في الدقائق35 ، 78 ، 96 نتيجة الأعتراض والتهور ، والتشابك . كما أنذر كلا من من محمد سالم ، أمير عادل ، محمد عصام ، أبوالسعود من المقاولون في الدقائق 70 ، 78 ، 92 ، 95 نتيجة التهور والأعتراض ، خلع التي شيرت . لم ينذر الحكم لاعب لمقاولون مجلي في الدقيقة 70 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد . وفي الدقيقة 96 يشهر البطاقة الحمراء للأنذار الثاني للاعب المقاولون محمد عصام نتيجة التشابك .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون جيد في القرارات القريبة الخاصة برميات التماس والركنيات .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 84 , 86 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR: تدخل الـ VAR في الدقيقة 82 واستدعاء الحكم بداعي مخالفة لمس الكرة باليد داخل منطقة جزاء المقاولون الحكم يذهب إلي غرفة المراجعة ثم يعود بعدم احتساب ركلة جزاء وقرار الحكم صحيح نتيجة وضع اليد الطبيعي للاعب المقاولون .