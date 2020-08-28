هل يستعيد أجاي أيام التألق في الأهلي بعد انتهاء "كابوس المسحة" ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يستعيد النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي "أيام التألق" بعدما "إنزاح كابوس المسحة" ؟ سؤال طرحه كثيرون في الشارع الكروي الأهلاوي بصفة خاصة والمصري على وجه العموم بعدما تراجع مستوى اللاعب النيجيري بشكل واضح خلال الفترة الماضية وتحديداً بعد عودة منافسات الدوري من فترة التوقف الطويلة بسبب "جائحة" كورونا.
خاض الاهلي خمسة مباريات منذ عودة الدوري أمام إنبي والإنتاج الحربي واسوان والزمالك والجونة ولم يُقدم اللاعب النيجيري أي لمحة فنية طوال المباريات الخمسة وظهر بعيداً عن مستواه تماماً لدرجة أثارت تساؤلات ملايين من جماهير الأهلاوية وربط البعض بين هذا المستوى السيئ من اللاعب وبين حالة الرعب والخوف التى يعشيها أجاي مع كل مسحة طبية يخضع لها قبل المباريات بـ48 ساعة للكشف عن كورونا.
جميع المسحات التى خضع لها أجاي منذ إستئناف التدريبات ووصل عددها لـ10 مسحات تقريباً كشفت بوضوح عن حالة الخوف التى يعاني منها اللاعب وهو ما كشفته كاميرات المصوّرين وربما يكون ذلك ما جعل البعض يُلمّح بأن حالة القلق والرعب هذه تؤثر على معنويات أجاي لذا تساؤل أصحاب هذا الرأي عن إمكانية إستعادة أجاي مستواه بعد إلغاء المسحة الطبية وإستبدالها بـ"تحليل دم" قبل المباراة بـ48 ساعة وبدأ الاهلي تنفيذه من اليوم ،الخميس.
وتترقب جماهير الاهلي تألق أجاي من جديد خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الجميع يعلم قدرات وإمكانيات اللاعب النيجيري منذ قدومه للأهلي صيف 2016 نمن الصفاقسي التونسي .
أجاى أثناء أحدي مسحات كورونا
أجاي أثناء مسحة كورونا
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