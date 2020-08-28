شكرا لقرائتكم خبر عن فادي نجاح يثير أزمة مع جماهير الزمالك على "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فادي نجاح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب صورة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مصحوب بقرن فلفل في إشارة الى مكايدة لجماهير القلعة البيضاء عقب فوز ذئاب الجبل بهدفين لهدف.

وأعادت صورة اللاعب ما قام به نجم الإنتاج الحربي حاليا باسم مرسى والزمالك السابق عندما رفع صورة مشابهة قبل سنوات بعد فوز الأبيض على الأهلي وقتها.

خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة. Advertisements

وفي الدقيقة 36 تعرض فادى نجاح مدافع المقاولون العرب للطرد بعدما أعاق أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك عن الوصول لمرمى المقاولون العرب، ليحصل علي طرد مباشر ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمقاولون العرب.، وتستمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهى الشوط بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف وفى الشوط الثانى تعادل بن شرقى للزمالك وخطف محمد عصام هدف الفوز للمقاولون.