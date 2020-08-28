شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة كباب وكفتة من محمد الشناوي للاعبي الأهلي عقب المران الصباحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على لم شمل نجوم القلعة الحمراء خلال مران الفريق الصباحي بالأمس.

وقام الحارس الدولي بتنظيم عزومة "كباب وكفتة" للاعبي القلعة الحمراء عقب اجراء المران الصباحي للفريق والذي سبقه الحصول على عينة الدم التي تم استبدالها بمسحة فيروس كورونا.



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وحرص اللاعب الذي يعد أحد كباتن الفريق الأحمر وحارس مصر الأول على القيام بعزومة الكباب والكفتة مع زملائه والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالإضافة الى العمال ما أدى الى حالة من الود داخل أروقة الكيان الأحمر خاصة وأنها تأتي في وقت صعب بالرغم من الفوز الأخير للفريق على الجونة بهدف نظيف.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين؛ وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.