شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : مشاكل مراكز الشباب تفكرنى بالتجربة الدنماركية للزعيم عادل امام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الفنان عادل إمام دائما تقدم أفلامه رسائل ، وفى فيلم التجربة الدنماركية ، عندما اشاهد الفيلم ينتابنى شعور بالضحك ، و أكون سعيد لأن الفيلم تم تصويره في احد مكاتب وزارة الرياضة بالإضافة إلى أن الفيلم يعبر عن الواقع ، لكن الدراما دائما تبالغ في نقل الواقع .

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وأضاف صبحى خلال برنامج معكم منى الشاذلى أنه حتى الان هناك بعض مراكز الشباب تحتج الى عمل ، وعندما أقوم بجولة في احد المحافظات وأزور مكان مختلف ن خط السير اجد مشاكل كثيرة و أتذكر مشهد عادل امام من التجربة الدنماركية .

وعن مونديال كرة اليد قال أشرف صبحى أنها لأول مرة تشهد البطولة مشاركة 32 فريقا اى 32 دولة من مختلف دول العالم وكان هناك تحدى لإنشاء 3 صالات أخرى بخلاف صالة ستاد القاهرة ، وبالفعل انتهينا من 90% من الانشاءات خلال عامين فقط ، وكان من المقرر إقامة القرعة في متحف الحضارات الا انه نظرا لتأجيل المتحف تم نقل القرعة إلى الهرم ، ومن المقرر أن يكون الحفل مفاجأة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك ، بدأت بـ 1400 دراجة ، بأسعار مدعومة من الوزارة ، حيث ان سعر الدراجة من الهيئة يبلغ 2400 جنيها ، و في السوق ثمنها 4 الاف جنيها ، ولكن بعد دعم الوزارة يبلغ سعر الدراجة 1900 جنيها فقط .