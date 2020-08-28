شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر: رفضت الانتقال للأهلى.. واتهاجمت أكتر من مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحمد جعفر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه من أجل الحصول على توقيعه.

وأكد أحمد جعفر في تصريحات تليفزيونية "الأهلي دخل معي في مفاوضات جادة وعرض عليا ضعف راتبي مع الزمالك" ، وتابع: "رفضت ضعف راتبي الذي أحصل عليه من الزمالك للتعاقد مع الأهلى في تلك الفترة".

Advertisements

وأضاف جعفر أن مصطفي محمد لاعب الفريق الأبيض ، خليفة عمرو زكي قائلا :" جيلي في الزمالك اتظلم بسبب عدم الاستقرار الإداري " وتحدث مهاجم نادي الزمالك سابقا ، عن تالق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا مع الفريق وخاصة بعد هدفه في الأهلي ومشواره مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية للشباب مؤكدا أنه لاعب جيد ومستقبل مصر مستقبلا". وقال جعفر أن مروان محسن مهاجم جيد ومحترم فنيا والدليل اعتماد فايلر عليه"، وتابع "تعرضت لانتقادات أكثر من التي تعرض لها مروان محسن ولازم ميركزش في الكلام ده ويركز في الملعب فقط".

كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادى جلطة سراى بضم مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال موقع "فوتوماك" التركي، إن الفريق يستهدف الحصول على خدمات المهاجم المميز ووصفته بـ محمد صلاح الجديد، وقال التقرير إن مصطفى محمد الذى يلعب فى الزمالك يعتبر أهم المواهب فى مصر بعد نجم ليفربول الشهير محمد صلاح وتريزيجيه نجم أستون فيلا، وأشار إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، وأوضح أن راتب اللاعب إذا ارتدى القميص الأصفر والأحمر لنادى جلطة سراى فسيحصل على 800 ألف يورو سنوياً.