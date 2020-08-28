شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 27/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتغير جدول هدافى بطولة الدورى بعد إقامة 4 مباريات اليوم الخميس 27 /8/2020 فى البطولة ضمن منافسات الجولة الـ 22، حيث يتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز جدول الهدافين برصيد 16 هدفا، فيما يأتى محمد شريف لاعب إنبى برصيد 9 أهداف.



هدافى الدورى

واستمر نادى الزمالك في المركز الثالث بجدول بطولة الدورى المصرى رغم خسارته اليوم أمام المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف، حيث تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 ، بينما أرتفع رصيد المقاولون العرب عند النقطة 40 في المركز الرابع .

واستمر الاهلى في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

وحقق المقاولون العرب فوزا مهما اليوم على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وأنتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، وبدأ المقاولون المباراة مهاجما حيث أطلق سيف الدين الجزيرى، مهاجم ذئاب الجبل ، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى للكرة الخطيرة التى جاءت فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

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وفي الدقيقة 11 يجرى الفرنسى كارتيرون تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام بعد تعرض الاخير لإصابة في العضلة الامامية، ومع حلول الدقيقة 13 يجرز لويس ادوارد الهدف الاول للمقاولون مستغلا خطأ محمود الونش في التغطية وانفرد بمحمد ابو جبل واحرز هدف المقاولون الاول.

حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التعادل من خلال شن هجمات من وسط الملعب استغلالا لمهارة أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي واوباما، الا أن دفاع المقاولون العرب وتألق محمود أبو السعود حالا دون أحراز هدف التعادل للزمالك.

في المقابل فان شكري نجيب كاد ان يحرز الهدف الثاني للمقاولون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أبو جبل بصعوبة، لتستمر النتيجة تقدم المقاولون العرب بهدف نظيف بعد 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 36 تعرض فادى نجاح مدافع المقاولون العرب للطرد بعدما أعاق أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك عن الوصول لمرمى المقاولون العرب، ليحصل علي طرد مباشر ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمقاولون العرب.، وتستمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهى الشوط بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.